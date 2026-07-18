سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات اخیر آمریکا به این کشور، 50 نفر جان خود را از دست داده اند.

ایران: در حملات اخیر آمریکا 50 تن جان باختند سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات اخیر آمریکا به این کشور، 50 نفر جان خود را از دست داده اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، درباره تلفات حملات روزهای اخیر آمریکا به ایران اطلاعاتی ارائه کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران در اینباره نوشت: در حملات هوایی 6 تا 27 تیرماه، بیش از 500 نفر مصدوم و 50 نفر شهید شدند.

او با اشاره به اینکه 5 زن و 2 کودک نیز در میان قربانیان حملات آمریکا قرار دارند، افزود: در میان مصدومان 32 زن و 18 کودک و نوجوان دیده می‌شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران ادامه داد: تاکنون 28 عمل جراحی انجام شده، 260 نفر ترخیص و 37 نفر همچنان بستری هستند.

گفتنی است، پس از آنکه ایران چند کشتی را در تنگه هرمز به دلیل آنچه "حرکت بدون هماهنگی" خوانده بود، هدف قرار داد، ارتش آمریکا از هفته گذشته حملاتی را به مناطق جنوبی ایران و استان گلستان در شمال کشور انجام داد. ایران نیز در پاسخ، پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن را هدف حمله قرار داده است.