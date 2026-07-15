معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که توافق اسلام‌آباد به دلیل حملات آمریکا و تلاش برای برقراری مجدد محاصره دریایی، کاملاً از میان رفته است.

ایران: اقدامات آمریکا «توافق اسلام‌آباد» را از بین برد معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که توافق اسلام‌آباد به دلیل حملات آمریکا و تلاش برای برقراری مجدد محاصره دریایی، کاملاً از میان رفته است.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه آمریکا با حملات نظامی و محاصره دریایی، تمامی ساختار توافق 14 ژوئن را از بین برده است، تأکید کرد که ایران دیگر خود را ملزم به اجرای تعهدات این توافق نمی‌داند.



وی با بیان اینکه ایران پاسخ‌های نظامی به آمریکا داده و خواهد داد، تصریح کرد که هیچ کشوری نباید انتظار داشته باشد ایران در شرایط فعلی به تعهدات خود پایبند بماند.



غریب‌آبادی همچنین در شبکه اجتماعی ایکس واشنگتن را به تهدید کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی برای جلوگیری از پیگرد مقامات آمریکایی و اسرائیلی متهم کرد و نوشت که واشنگتن با تهدید به تحریم و لغو روادید، تلاش دارد همکاری با این دیوان را متوقف کند.



در همین حال، دونالد ترامپ با ادعای اینکه «ایران اولین تیر را شلیک کرد»، اعلام کرد که آمریکا به جای اعمال تعرفه بر تنگه هرمز، به دنبال سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در ایالات متحده در ازای حفاظت از این آبراه است.



ترامپ همچنین تأکید کرد که از سیاست‌های قبلی خود در قبال ایران پشیمان نیست و مدعی پیشرفت در خلع سلاح گروه‌ها در عراق شد.

