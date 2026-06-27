ایران: آمریکا یادداشت تفاهم خاتمه جنگ را نقض کرده است

استانبول/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حملات شب گذشته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) به برخی جزایر ایرانی، واشنگتن را به نقض تفاهم خاتمه جنگ متهم کرد.

وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات هوایی آمریکا به چند منطقه در سواحل جنوبی این کشور، تصریح کرد: «این حملات وحشیانه که تاسیسات نظارت ساحلی ایران را مورد هدف قرار داد، نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ 28 خرداد 1405 است».

در این بیانیه با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به لبنان، علی‌رغم بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، تاکید شد: «جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد. ضربات دفاعی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف مرتبط با نیروهای متجاوز آمریکایی بر همین مبنا صورت گرفت. بدیهی است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده رژیم متجاوز و عهدشکن آمریکا و طرف‌هایی است که به هر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران همدستی کنند».

در بخش دیگر از بیانیه وزارت خارجه ایران، با تاکید بر ضرورت پایبندی کشورهای خلیج بر ممانعت از استفاده آمریکا و اسرائیل از خاک آنها برای حمله به ایران، آمده است: «وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهد نسبت به نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توسط آمریکا بی‌تفاوت نبوده و به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کنند».