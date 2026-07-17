نیروهای آمریکایی در ششمین شب متوالی در حملات به زیرساخت‌های ایران، 6 پل در شهرستان بندرخمیر واقع در استان هرمزگان را تخریب کردند.

ایران: آمریکا طی شبانه‌روز گذشته 6 پل را در استان هرمزگان هدف قرار داد نیروهای آمریکایی در ششمین شب متوالی در حملات به زیرساخت‌های ایران، 6 پل در شهرستان بندرخمیر واقع در استان هرمزگان را تخریب کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

طبق گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در پی حمله به محله‌ای در بندر عباس 1 نفر جان باخت و 8 نفر مجروح شدند. همچنین حمله به 2 پل در نزدیکی بندر خمیر در استان هرمزگان منجر به کشته شدن 7 نفر و مجروح شدن 9 نفر دیگر شد.



استانداری هرمزگان اعلام کرد که در ادامه حملات هوایی آمریکا به این استان، علاوه بر پل کهورستان، چندین پل دیگر در شهرستان خمیر هدف قرار گرفته و تخریب شده‌اند.

طبق گزارش رسمی استانداری، پل‌های مورد حمله قرار گرفته شامل موارد زیر است: پل گریوه در مسیر بندرعباس-خمیر-لار، پل واقع در بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) در مسیر برگشت بندرعباس-خمیر-لار، دو پل در محور کهورستان-لار، پل نیمه‌کاره در محور بندر خمیر-کشار-بندرعباس و همچنین پل روستای مارو در شهرستان خمیر.

استانداری هرمزگان ضمن تایید این خسارات، از شهروندان درخواست کرد به منظور تسهیل در تردد تیم‌های امدادی و انتظامی و جلوگیری از خطرات احتمالی، از تردد در محورهای یاد شده و مناطق مجاور آن اکیداً خودداری کنند.

این حملات که بخشی از ششمین شب عملیات نظامی آمریکا علیه اهداف نظامی در ایران است، منجر به اختلال در شبکه لجستیک و جابه‌جایی‌های نظامی در جنوب کشور شده است.



در واکنش به این حملات، روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرد که مراکز پشتیبانی و نیروهای ارتش آمریکا در کویت هدف قرار گرفته‌اند. همچنین ارتش ایران در بیانیه‌ای جداگانه در ساعات اولیه جمعه مدعی شد که در یک حمله غافلگیرکننده، مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در التنف سوریه را هدف قرار داده که منجر به انهدام یک سامانه راداری، چندین بالگرد عملیات ویژه و کشته شدن شمار زیادی از نیروهای آمریکایی شده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با تایید انجام ششمین موج حملات متوالی خود، اعلام کرد که این عملیات با هدف تضعیف دارایی‌های نظامی ایران انجام شده است.

این درگیری‌ها در حالی تشدید شده است که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، علیرغم توافق‌نامه ماه گذشته با میانجیگری پاکستان، در روزهای اخیر بر سر امنیت تنگه هرمز به‌شدت افزایش یافته و دو طرف حملات مستقیمی را علیه یکدیگر ترتیب داده‌اند.

