ایتالیا دو وابسته نظامی روسیه را به اتهام جاسوسی اخراج می‌کند دولت ایتالیا دو وابسته نظامی را به‌دلیل فعالیت‌های جاسوسی از سفارت روسیه در رم اخراج می‌کند.

رم/ خبرگزاری آنادولو

آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته است دو وابسته نظامی را به اتهام جاسوسی از سفارت روسیه در رم اخراج کند.

تحقیقاتی که توسط دفتر دادستانی عمومی رم در ماه مه 2025 آغاز و 7 ژوئیه با دستگیری دو افسر سابق اطلاعات ژاندارمری ایتالیا منتشر شد، همچنان ادامه دارد.

تاجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، نوشت: دولت ایتالیا تصمیم گرفته است دو وابسته نظامی را از سفارت فدراسیون روسیه در ایتالیا که مسئول فعالیت‌های جاسوسی کشف شده در تحقیقات انجام شده توسط دفتر دادستانی عمومی رم هستند، اخراج کند.

او با تأکید بر اینکه فعالیت‌های جاسوسی «غیرقابل قبول» هستند، اظهار داشت: دبیرکل وزارت امور خارجه ایتالیا به سفیر روسیه در رم اطلاع داده است که ایوان پتروویچ گورباچف ​​و میخائیل واسیلیویچ آستاخوف باید ظرف سه روز رم را ترک کنند. مسکو همچنان از روش‌های ترکیبی خود برای هدف قرار دادن غرب و ایتالیا استفاده می‌کند. این یک مداخله جدی و غیرقابل قبول در نهادها و امنیت ملی ایتالیا است.