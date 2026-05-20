نخست‌وزیر ایتالیا، با محکوم کردن رفتار نیروهای اسرائیلی با فعالان ناوگان جهانی «صمود»، اعلام کرد رم سفیر اسرائیل را احضار خواهد کرد و خواستار عذرخواهی تل‌آویو شد.

ایتالیا در اعتراض به بدرفتاری با فعالان ناوگان «صمود» سفیر اسرائیل را احضار می‌کند نخست‌وزیر ایتالیا، با محکوم کردن رفتار نیروهای اسرائیلی با فعالان ناوگان جهانی «صمود»، اعلام کرد رم سفیر اسرائیل را احضار خواهد کرد و خواستار عذرخواهی تل‌آویو شد.

وین/ خبرگزاری آنادولو

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا در واکنش به تصاویر منتشر شده از برخورد نیروهای اسرائیلی با فعالان ناوگان جهانی «صمود»، این رفتار را «غیرقابل قبول» و مغایر با کرامت انسانی دانست.

ملونی اعلام کرد در میان بازداشت‌شدگان، شماری از شهروندان ایتالیایی نیز حضور دارند و دولت ایتالیا برای آزادی فوری آنان از تمامی کانال‌های دیپلماتیک استفاده خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد ایتالیا به دلیل بدرفتاری با این فعالان و بی‌توجهی به درخواست‌های رسمی دولت رم، از اسرائیل خواستار عذرخواهی رسمی است.

بر اساس این اظهارات، وزارت خارجه ایتالیا سفیر اسرائیل در رم را برای ارائه توضیحات احضار خواهد کرد.

آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا نیز تصاویر منتشرشده از سوی ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل را «مغایر با کرامت انسانی» دانست.

در ویدئوی منتشر شده، یک فعال زن هنگام عبور بن‌گویر شعار «فلسطین آزاد» سر می‌دهد و نیروهای پلیس اسرائیل با خشونت او را روی زمین می‌خوابانند.