نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که تمدید خودکار توافق‌نامه‌های دفاعی با اسرائیل به حالت تعلیق درآمده‌اند.

ایتالیا تمدید خودکار توافق‌نامه‌های دفاعی با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که تمدید خودکار توافق‌نامه‌های دفاعی با اسرائیل به حالت تعلیق درآمده‌اند.

رم/ خبرگزاری آنادولو

جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که کشورش با توجه به شرایط فعلی، تمدید خودکار توافق دفاعی با اسرائیل را تعلیق کرده است.

او همچنین اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره پاپ را «غیرقابل قبول» دانست.

در این راستا، وزیر دفاع ایتالیا نامه تعلیق همکاری نظامی را به همتای اسرائیلی خود ارسال کرده است.

این تنش‌ها پس از تیراندازی نیروهای اسرائیلی به کاروان نیروهای ایتالیایی در نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) افزایش یافته است.