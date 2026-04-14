Barış Seçkin
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
رم/ خبرگزاری آنادولو
جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا اعلام کرد که کشورش با توجه به شرایط فعلی، تمدید خودکار توافق دفاعی با اسرائیل را تعلیق کرده است.
او همچنین اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره پاپ را «غیرقابل قبول» دانست.
در این راستا، وزیر دفاع ایتالیا نامه تعلیق همکاری نظامی را به همتای اسرائیلی خود ارسال کرده است.
این تنشها پس از تیراندازی نیروهای اسرائیلی به کاروان نیروهای ایتالیایی در نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) افزایش یافته است.