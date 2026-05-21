ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست بن گویر را تحریم کند ایتالیا از اتحادیه اروپا رسما درخواست کرده است ایتامار بن گویر، وزیر اسرائیلی را تحریم کند.

رم/ خبرگزاری آنادولو

آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که از اتحادیه اروپا درخواست کرده است تا ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل را تحریم کند.

واکنش‌ها در ایتالیا بر سر تصاویری که بن گویر، وزیر اسرائیلی، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و او را در حال تحقیر و بدرفتاری با فعالان ناوگان جهانی صمود نشان می‌دهد، ادامه دارد.

تاجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، نوشت: از طرف دولت ایتالیا، رسماً از کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، درخواست کرده‌ام که تحریم‌هایی علیه بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، را در دستور کار جلسه بعدی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار دهد.

او افزود: این درخواست به دلیل اقدامات غیرقابل قبول علیه ناوگان صورت گرفته است. این اقدامات شامل بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی، اعمال فشار و رفتار تحقیرآمیز با آنها و نقض اساسی‌ترین حقوق بشر است.