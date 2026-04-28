اکسیوس: به نظر نمی‌رسد جنگ آمریکا/اسرائیل-ایران در آینده نزدیک پایان یابد وب‌سایت خبری اکسیوس در گزارشی اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد جنگ آمریکا/اسرائیل-ایران به این زودی‌ها پایان یابد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وب‌سایت خبری آمریکایی اکسیوس در گزارشی با اشاره به اینکه جنگ آمریکا/اسرائیل و ایران وارد مرحله‌ای شده که یادآور «دوران جنگ سرد» است، اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد این جنگ به این زودی‌ها پایان یابد.

این گزارش که وضعیت بین طرفین را «بن‌بست» توصیف کرده است، بیان می‌کند که هیچ احتمالی برای پایان جنگ در افق دیده نمی شود.

در این گزارش مقامات ناشناس آشنا با این موضوع، ابراز نگرانی کردند که ایالات متحده به وضعیت «مناقشه منجمد» کشیده شود که در آن نه جنگ وجود دارد و نه توافق.

این مقامات ورود به وضعیت «مناقشه منجمد»، شش ماه قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای برنامه‌ریزی شده در سوم نوامبر، را بدترین سناریو برای دونالد ترامپ، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، توصیف کردند.

مقامات گفتند که ترامپ بین گزینه حمله نظامی جدید و استفاده از تحریم‌های مالی برای ترغیب ایران به مذاکره گیر افتاده است.