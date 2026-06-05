اوکراین: 5 کشتی باری در دریای آزوف را هدف قرار دادیم

Davit Kachkachishvili
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
کییف/خبرگزاری آنادولو
رابرت بروودی، فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین ارتش اوکراین با انتشار اطلاعیهای در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که نیروهای اوکراینی پنج کشتی باری را در دریای آزوف هدف قرار دادهاند.
بروودی مدعی شده که این کشتیها در انتقال غیرقانونی "غلات بهسرقترفته اوکراین، محمولههای نظامی و فرآوردههای نفتی" مشارکت داشتهاند.
وی تصریح کرده که پهپادهای متعلق به مرکز نخست نیروهای سامانههای بدون سرنشین اوکراین، شامگاه پنجم ژوئن 5 کشتی را در بنادر ماریوپل و بردیانسک و همچنین در آبهای ساحلی مناطق اشغالی اوکراین هدف قرار دادهاند.
فرمانده اوکراینی مدعی شد این کشتیها با خاموش کردن سامانههای راداری و پنهان کردن نام خود، برای انتقال غلات اوکراینی، تجهیزات نظامی و سوخت مورد استفاده قرار میگرفتند.
وی همچنین ویدئویی را منتشر کرد که گفته میشود صحنههایی از حمله به این کشتیها را نشان میدهد.