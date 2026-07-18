اوکراین: 13 کشتی ناوگان سایه روسیه را هدف قرار دادیم

Davit Kachkachishvili
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
کییف/خبرگزاری آنادولو
روبرت برودی، فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین ارتش اوکراین با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که نیروهای این کشور طی شب گذشته 13 کشتی را در دریای سیاه و دریای آزوف هدف قرار دادهاند که به گفته او بخشی از «ناوگان سایه» روسیه بودهاند.
برودی تصریح کرد که در میان اهداف، نفتکش، کشتی حمل گاز، کشتی باری خشک، یدککش و جرثقیل شناور وجود داشته است. او همچنین تصاویری را منتشر کرد که مدعی است مربوط به این حملات است.
در تحولی جداگانه، نیروی دریایی اوکراین نیز اعلام کرده که ارتش روسیه در بندر اودسا به کشتی باری «VENTURO» حمله هوایی کرده است. در این حمله یک غیرنظامی کشته شده و 17 ملوان فیلیپینی نیز طی عملیاتی، به ساحل منتقل شده اند.