سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که در دریای خزر، شناورهای مورد استفاده در انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه، یک سکوی نفتی روسیه و یک قایق موشک‌انداز را هدف قرار داده است.

اوکراین: شناورهای مرتبط با انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه را هدف قرار دادیم سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که در دریای خزر، شناورهای مورد استفاده در انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه، یک سکوی نفتی روسیه و یک قایق موشک‌انداز را هدف قرار داده است.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

سرویس امنیتی اوکراین (SBU) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات پهپادی روز گذشته به یک سکوی نفتی روسیه و چند شناور در دریای خزر توسط این نهاد انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که سکوی نفتی «فیلانوفسکی» متعلق به روسیه در دریای خزر هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

سرویس امنیتی اوکراین در ادامه مدعی شد کشتی‌های باری که در انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، به همراه قایق موشک‌انداز «مولنیا» با شماره 12418 نیز هدف این عملیات بوده‌اند.

در بیانیه فوق ادعا شد: «روسیه با انجام حملات علیه بنادر اوکراین از جنوب، در تلاش است حمل‌ونقل دریایی اوکراین را مختل کند. این اقدامات دشمن، در چارچوب حق مشروع دفاع از خود، با پاسخ قانونی سرویس امنیتی اوکراین مواجه خواهد شد».

سرویس امنیتی اوکراین همچنین اعلام کرد که این نهاد در راستای ماموریت‌های تعیین‌شده از سوی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به کاهش توان نظامی روسیه و از بین بردن زنجیره‌های لجستیکی این کشور ادامه خواهد داد.

زلنسکی نیز روز گذشته اعلام کرد که این حملات «شناورهای مشارکت‌کننده در انتقال محموله‌های نظامی با ایران و یک ناو جنگی» را هدف قرار داده است.

در همین حال، وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای، حمله اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید، به‌شدت محکوم و اعلام کرد: این حمله نقض منشور سازمان ملل متحد و نشانه‌ای از رویکرد خصمانه اوکراین علیه ایران است. در ادامه کاردار موقت اوکراین در تهران احضار شد.