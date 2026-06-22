22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
اولکسی کولبا، معاون نخستوزیر اوکراین در امور بازسازی و وزیر توسعه جوامع و مناطق این کشور، اعلام کرد که ارتش روسیه به کشتیهای تجاری غیرنظامی در حال حرکت به سمت بنادر اوکراین حمله کرده است.
کولبا در پیامی در شبکههای اجتماعی اظهار داشت که روسیه در ساعات شب حملاتی را علیه کشتیهای غیرنظامی عازم اوکراین انجام داده است.
وی گفت: دو کشتی تجاری غیرنظامی که به سمت بنادر اوکراین در حرکت بودند، در شب 22 ژوئن هدف حملات پهپادی روسیه قرار گرفتند. این حمله باعث آتشسوزی در یک کشتی با پرچم پاناما شد.
کولبا افزود که یک شهروند 58 ساله مصری که بهعنوان آشپز در کشتی پانامایی فعالیت میکرد، در این حمله جان خود را از دست داده است.
به گفته وی، هشت ملوان، از جمله شهروندان ترکیه و هند، ناچار شدند با استفاده از قایق نجات کشتی را ترک کنند.
معاون نخستوزیر اوکراین همچنین اعلام کرد که روسیه در همان شب به کشتیهایی با پرچم پالائو و بلیز نیز حمله کرده است.
کولبا این حملات را «جنایت جنگی» توصیف کرد و اظهار داشت که هدف قرار دادن کشتیهای غیرنظامی نقض آشکار قوانین بینالمللی است.