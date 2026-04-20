اوکراین: تنها پالایشگاه نفت روسیه در ساحل دریای سیاه را هدف گرفتیم

20 آوریل 2026•بهروزرسانی: 20 آوریل 2026
کییف / خبرگزاری آنادولو
ارتش اوکراین اعلام کرد که با هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) به پالایشگاه نفت تواپسه در منطقه کراسنودار روسیه حمله کرده است.
در بیانیهای که در حساب تلگرام ارتش اوکراین منتشر شده، آمده است که در نتیجه این حمله، آتشسوزی در مخزن پالایشگاه رخ داده است.
تصاویر آتشسوزی در پالایشگاه نفت که گفته میشود در بندر تواپسه واقع شده است، در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.
روسنفت، بزرگترین شرکت نفتی روسیه، تنها پالایشگاه نفت خود را در ساحل دریای سیاه در تواپسه دارد. این تأسیسات استراتژیک که به عنوان قدیمیترین پالایشگاه نفت روسیه شناخته میشود، سالانه تقریباً 8.6 میلیون تن نفت خام را فرآوری میکند.