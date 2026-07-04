شهر تاریخی اوهرید در مقدونیه شمالی با طبیعتی خیره‌کننده، آثار باستانی دوران عثمانی و دریاچه‌ای باستانی، همچنان یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری در منطقه بالکان برای مسافران تابستانی است.

اوهرید؛ نگین میراث جهانی یونسکو و مقصد محبوب گردشگران در تابستان شهر تاریخی اوهرید در مقدونیه شمالی با طبیعتی خیره‌کننده، آثار باستانی دوران عثمانی و دریاچه‌ای باستانی، همچنان یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری در منطقه بالکان برای مسافران تابستانی است.

اوهرید/ جهاد علیجو، خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو



شهر اوهرید که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، با ترکیب منحصربه‌فرد تاریخ، معماری و طبیعت، در فصل تابستان میزبان شمار زیادی از گردشگران از سراسر جهان است.



اوهرید که به عنوان «نگین مقدونیه» شناخته می‌شود، به دلیل قرار گرفتن در کنار یکی از قدیمی‌ترین و عمیق‌ترین دریاچه‌های اروپا، جایگاه ویژه‌ای در صنعت گردشگری بالکان دارد.



این شهر با کوچه‌های سنگی باریک، خانه‌های تاریخی و چشم‌اندازهای درخشان دریاچه، محیطی آرام و متنوع را برای گردشگران فراهم کرده است.



فعالیت‌هایی نظیر پاراگلایدر، تورهای قایق‌سواری، بازدید از اماکن تاریخی و چشیدن طعم‌های محلی به ویژه «ماهی قزل‌آلای اوهرید»، این شهر را به مقصدی ایده‌آل تبدیل کرده است.

این شهر که رگه‌هایی از معماری دوران عثمانی را در خود جای داده، در صدر فهرست مقاصد محبوب گردشگران ترک در این کشور قرار دارد.



از جمله آثار تاریخی مهم آن می‌توان به «مسجد علی‌پاشا» اشاره کرد که در سال 1573 ساخته و در سال 2019 با حمایت سازمان کل موقوفات ترکیه بازسازی شد.



همچنین «کلیسای سنت یوهان کانو» که نمادی از تاریخ مسیحیت است، با منظره‌ای مشرف به دریاچه، زیباترین تصاویر را برای بازدیدکنندگان رقم می‌زند.

دسترسی به این شهر تاریخی نیز تسهیل شده است؛ شرکت هواپیمایی ترکیه (THY) تا 4 اکتبر، هفته‌ای 4 پرواز مستقیم در مسیر استانبول-اوهرید انجام می‌دهد.



فرودگاه «سنت پل» اوهرید در فاصله 10 کیلومتری مرکز شهر واقع شده و امکانات رفاهی متعددی از جمله تاکسی با کرایه 12 یورو و امکان اجاره دوچرخه با قیمت‌های روزانه 10 تا 60 یورو برای رفاه حال گردشگران فراهم است.

