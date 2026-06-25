وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد ما در مرحله اول پروژه جاده توسعه، در مورد اجرای خط راه‌آهن به توافق رسیدیم و در مراحل بعدی، اجرای بزرگراه را در نظر داریم.

اورال‌اوغلو: در مرحله اول پروژه جاده توسعه، در مورد اجرای خط راه‌آهن به توافق رسیدیم وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد ما در مرحله اول پروژه جاده توسعه، در مورد اجرای خط راه‌آهن به توافق رسیدیم و در مراحل بعدی، اجرای بزرگراه را در نظر داریم.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت که جاده توسعه به دلیل مشکلات ایجاد شده در مسیرهای حمل و نقل ناشی از جنگ‌ها و تنش‌ها در خاورمیانه، به یک جایگزین جدی تبدیل شده است.

او گفت: ما در مرحله اول پروژه جاده توسعه، در مورد اجرای خط راه‌آهن به توافق رسیدیم و در مراحل بعدی، اجرای بزرگراه را در نظر داریم.

اورا‌ل‌اوغلو با تأکید بر اینکه ترکیه با توجه به جنگ روسیه - اوکراین و جنگ‌های خاورمیانه، جزیره‌ ثبات است، گفت: ترکیه کشوری است که به حرف خود عمل می‌کند و در مواقع دشوار به آن نیاز است. این بسیار ارزشمند است.

او اظهار داشت که ترکیه، که در حال حاضر از قابلیت‌های قوی برخوردار است، کشوری است که همه به آن نزدیک می‌شوند تا در یافتن راه‌حل‌ها شریک باشند.

اورال‌اوغلو اظهار داشت که عراق در حال ساخت بنادر جدید برای مسیر توسعه است که مهمترین آنها بندر فاو در خلیج است و توضیح داد که این بندر در چهار مرحله ساخته و به تدریج افتتاح خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: با اجرای مسیر توسعه، محموله‌هایی که از خلیج می‌آیند می‌توانند از طریق بزرگراه و راه‌آهن به ترکیه و از آنجا به سراسر اروپا برسند. ما همچنین می‌خواهیم یک خط انتقال انرژی، یک خط ارتباطی و مخابراتی در اینجا بسازیم.

اورال‌اوغلو اظهار داشت: بندر فاو یک سرمایه‌گذاری بزرگ است و پس از تکمیل، به یک مرکز لجستیک جهانی مهم تبدیل خواهد شد. این بندر با مسیر توسعه اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: ترکیه، عراق، قطر و امارات متحده عربی پیش از این در مورد این پروژه به توافق رسیده‌اند. این پروژه به تجارت ترانزیتی منطقه کمک خواهد کرد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که مسیر توسعه، نقش ترانزیتی ترکیه را در تجارت خاورمیانه و اروپا تقویت کند، حجم محموله‌ها را در بنادر، مراکز لجستیکی و راه‌آهن افزایش دهد، یک مسیر جایگزین در خط خلیج-اروپا ایجاد کند و سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی را به ویژه در مرسین، غازی آنتب و جنوب شرقی آنادولو تسریع بخشد. علاوه بر این، ما انتظار داریم که این پروژه پس از اتمام، طی یک دوره 10 ساله تقریباً 55 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه کمک کند.