انگلیس در اعتراض به بدرفتاری با فعالان صمود کاردار اسرائیل را احضار کرد

Behlül Çetinkaya
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
لندن/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیهای اعلام کرد که در اعتراض به بدرفتاری با فعالان ناوگان جهانی صمود، کاردار اسرائیل را به وزارت امور خارجه احضار کرده است.
این تصمیم پس از انتشار فیلمی که نشان میداد نیروهای امنیتی اسرائیل با فعالان ناوگان جهانی بدرفتاری میکنند، اتخاذ شده است.
در این بیانیه تأکید شده است که تصمیم به احضار کاردار پس از «فیلم تحریکآمیز» به اشتراک گذاشته شده توسط ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، گرفته شده است.
در بیانیه فوق آمده است: این تصمیم نشاندهنده محکومیت شدید بریتانیا از تمسخر افراد در ناوگان جهانی است. چنین رفتاری اساسیترین استانداردهای احترام و کرامت انسانی را نقض میکند.