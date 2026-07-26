انفجار یک نفتکش در تنگه هرمز به‌دلیل برخورد با مین رسانه‌ ایرانی گزارش داد یک نفتکش که گفته می‌شود از مسیر تعیین‌شده توسط ایران در تنگه هرمز خارج شده و سامانه راداری خود را خاموش کرده بود، پس از برخورد با مین دریایی منفجر شده است.