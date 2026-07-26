Nazenin Alp
26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
طبق گزارش خبرگزاری «مهر»، ساعتی پیش یک نفتکش در تنگه هرمز که از مسیر مشخصشده از سوی ایران خارج شده بود، بر اثر برخورد با مین دریایی منفجر شد.
بر این اساس، «بررسیهای اولیه نشان میدهد این نفتکش با وجود هشدارهای پیشین، از کریدور تعیینشده توسط ایران منحرف شده و در محدودهای خارج از مسیر ایمن تردد دریایی قرار گرفته بود.»
این حادثه در حالی رخ داده که تنگه هرمز در روزهای اخیر شاهد افزایش تحرکات ناوگانهای خارجی و برخی شناورها بوده و ایران بر حق حاکمیتی خود بر تنگه تأکید کرده است.