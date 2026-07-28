در پی انفجار مین‌ در حومه استان‌های حماه و لاذقیه سوریه، دو نظامی کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.

انفجار مین در حماه و لاذقیه سوریه؛ 2 نظامی جان باختند در پی انفجار مین‌ در حومه استان‌های حماه و لاذقیه سوریه، دو نظامی کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.

دمشق/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه «الاخباریه»، در پی انفجار مین در حومه استان‌های حماه در مرکز سوریه و لاذقیه در شمال‌غرب این کشور، دو نظامی کشته و یک نظامی دیگر زخمی شدند.

در این گزارش آمده است که مین‌های کار گذاشته شده در نزدیکی روستای کبینه در شمال حومه لاذقیه و نزدیکی منطقه دیرالأکراد در حومه حماه منفجر شدند و طی آن، یک نظامی در حومه لاذقیه کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد. همچنین یک نظامی دیگر نیز در حومه حماه جان باخت.

شبکه حقوق بشر سوریه (SNHR) در گزارشی که به مناسبت 4 آوریل 2026، روز جهانی آگاهی از خطر مین منتشر کرد، اعلام کرد که در فاصله مارس 2011 تا آوریل 2026، دست‌کم 3 هزار و 799 غیرنظامی در سوریه بر اثر انفجار مین‌ و بقایای مهمات خوشه‌ای جان باخته‌اند.