انفجار مین در حماه و لاذقیه سوریه؛ 2 نظامی جان باختند

28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه «الاخباریه»، در پی انفجار مین در حومه استانهای حماه در مرکز سوریه و لاذقیه در شمالغرب این کشور، دو نظامی کشته و یک نظامی دیگر زخمی شدند.
در این گزارش آمده است که مینهای کار گذاشته شده در نزدیکی روستای کبینه در شمال حومه لاذقیه و نزدیکی منطقه دیرالأکراد در حومه حماه منفجر شدند و طی آن، یک نظامی در حومه لاذقیه کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد. همچنین یک نظامی دیگر نیز در حومه حماه جان باخت.
شبکه حقوق بشر سوریه (SNHR) در گزارشی که به مناسبت 4 آوریل 2026، روز جهانی آگاهی از خطر مین منتشر کرد، اعلام کرد که در فاصله مارس 2011 تا آوریل 2026، دستکم 3 هزار و 799 غیرنظامی در سوریه بر اثر انفجار مین و بقایای مهمات خوشهای جان باختهاند.