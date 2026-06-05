انفجار در یک کشتی باری در کلمبیا 4 کشته و 11 زخمی برجا گذاشت

Sinan Doğan
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
در پی وقوع انفجار در یک کشتی باری که برای تعمیر و نگهداری در یک کشتیسازی در شهر کارتاخنای کلمبیا پهلو گرفته بود، 4 نفر جان باختند و 11 نفر دیگر زخمی شدند.
اداره منطقهای بهداشت (Dadis) در بیانیهای اعلام کرد که این انفجار در یک کشتی باری مستقر در کشتیسازی منطقه پاساکابایوس در حومه شهر کارتاخنا رخ داده است.
بر اساس این بیانیه، علت انفجار هنوز مشخص نشده، اما در نتیجه آن 4 نفر کشته و 11 نفر دیگر که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده، زخمی شدند.
در ادامه آمده است که پس از انفجار، آتشسوزی نیز در کشتی رخ داد و نیروهای آتشنشانی، امداد و نجات، دفاع مدنی و واحدهای مدیریت بحران به محل حادثه اعزام شدند.
شهرداری کارتاخنا نیز اعلام کرد برای بررسی علت این حادثه تحقیقاتی را آغاز کرده است.
مقامات محلی همچنین تاکید کردند که بهدلیل هماهنگی سریع میان نهادهای مسئول، وضعیت در مدت کوتاهی تحت کنترل درآمد و مجروحان بلافاصله تحت مداوای پزشکی قرار گرفتند.