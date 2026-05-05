انفجار در کارخانه مواد آتش‌بازی در چین؛ 21 کشته و 61 زخمی در پی انفجار در یک کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در استان هونان چین، دست‌کم 21 نفر جان باخته و 61 تن زخمی شدند.

پکن/خبرگزاری آنادولو

در پی وقوع انفجار در یک کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در استان هونان در جنوب چین، 21 نفر جان باخته و 61 تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری (شینهوا)، این انفجار شب گذشته در یک کارخانه واقع در شهرستان لیویانگ از توابع شهر چانگشا، مرکز این استان رخ داد.

اداره مدیریت شرایط اضطراری محلی اعلام کرد در این حادثه 21 کارگر جان خود را از دست داده و 61 تن نیز مجروح شده‌اند.

پس از وقوع انفجار، تیم‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، خواستار بسیج کامل نیروها برای امدادرسانی، تسریع در روند بررسی حادثه و برخورد با مسئولان آن شد.

وی همچنین بر لزوم درس گرفتن از این حادثه، تقویت تدابیر ایمنی در محیط‌های کاری و افزایش نظارت و کنترل ریسک در بخش‌های کلیدی تاکید کرد.

وزارت مدیریت شرایط اضطراری چین نیز اعلام کرد تیمی را برای هدایت عملیات امداد و کمک‌رسانی به منطقه اعزام کرده است.