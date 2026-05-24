24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش (Geo News)، در حوالی خطوط ریلی در شهر کویته در ایالت بلوچستان پاکستان و در نزدیکی خطوط راهآهن، انفجاری رخ داد که بر اثر آن دستکم 20 نفر زخمی شدند و یک قطار نیز تا حدی آسیب دیده است.
همچنین خودروهای پارک شده در محل خسارت دیدند.
شدت انفجار باعث شکستن شیشههای ساختمانهای اطراف شد و پس از حادثه در بیمارستانهای دولتی کویته وضعیت اضطراری اعلام شد.
مقامات راهآهن پاکستان اعلام کردند که قطار «جعفر اکسپرس» که عازم پیشاور بود به دلایل امنیتی در ایستگاه راهآهن کویته متوقف شده است.
تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.