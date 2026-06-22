انفجار در منطقه صنعتی راس لفان قطر؛ 54 زخمی و 18 مفقود

22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت کشور قطر در بیانیهای اعلام کرد که در پی وقوع انفجار در منطقه صنعتی راس لفان در شمال دوحه، 54 نفر زخمی شدند.
در این بیانیه آمده است که نیروهای امداد و نجات همچنان در حال جستوجو برای یافتن 18 فرد مفقود هستند.
وزارت کشور قطر پیشتر اعلام کرده بود که این حادثه در یکی از کارخانههای منطقه صنعتی راس لفان و بر اثر نقص فنی رخ داده و تعدادی نیز در آن زخمی شدهاند.
شرکت انرژی قطر (Qatar Energy) نیز اعلام کرد آتشسوزی ایجادشده در تاسیسات محلی تامین گاز در پی این انفجار مهار و بهطور کامل خاموش شده است.