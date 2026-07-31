انفجار در یک معدن زغال‌سنگ در جنوب‌غرب پاکستان، جان 32 معدنچی را گرفت.

انفجار در معدن زغال‌سنگ پاکستان 32 کشته بر جا گذاشت انفجار در یک معدن زغال‌سنگ در جنوب‌غرب پاکستان، جان 32 معدنچی را گرفت.

کویته/خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش‌های اولیه، انفجار در یک معدن زغال‌سنگ در جنوب‌غرب پاکستان جان 32 معدنچی را گرفت و 10 معدنچی دیگر نیز زیر آوار محبوس شدند.

غنی بلوچ، از مسئولان این معدن در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت که این انفجار در معدنی واقع در کویته مرکز ایالت بلوچستان، بر اثر تجمع گاز متان رخ داده است.

وی افزود که نیروهای امداد و نجات تاکنون پیکر بی‌جان 32 معدنچی را پیدا کرده‌اند و 10 نفر دیگر همچنان زیر آوار گرفتارند. بلوچ همچنین نسبت به افزایش شمار جان‌باختگان ابراز نگرانی کرد.