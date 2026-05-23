پکن/خبرگزاری آنادولو

در پی وقوع انفجار در یک معدن زغال‌سنگ در استان شانشی در شمال چین، دست‌کم 90 کارگر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این انفجار صبح امروز در معدن زغال‌سنگ شهرستان «چینیوئن» در شهر چانگ‌چی رخ داده و علت آن نشت گاز اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، هنگام وقوع حادثه 247 کارگر در معدن حضور داشتند و عملیات جست‌وجو و نجات برای یافتن کارگران گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. مقام‌ها نسبت به افزایش شمار قربانیان ابراز نگرانی کرده‌اند.

این حادثه یکی از مرگبارترین حوادث معدنی چین در سال‌های اخیر توصیف شده است. پیش‌تر نیز در سال 2023 بر اثر ریزش یک معدن روباز در منطقه مغولستان داخلی، 53 کارگر کشته شده بودند.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دستور بسیج کامل نیروهای امدادی و درمان فوری مجروحان را صادر کرد و خواستار انجام تحقیقات جامع درباره علت انفجار و برخورد قانونی با مسئولان حادثه شد.

وی همچنین بر لزوم تقویت تدابیر ایمنی در معادن و شناسایی خطرات احتمالی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه تاکید کرد.