انفجار در خطوط راه‌آهن بلوچستان پاکستان؛ 23 کشته و 70 زخمی

کراچی/ خبرگزاری آنادولو

در پی انفجار در خطوط راه‌آهن شهر کویته در ایالت بلوچستان پاکستان، دست‌کم 23 نفر کشته و 70 نفر زخمی شدند.

مقامات پلیس پاکستان به خبرنگار آنادولو گفتند که فرد مهاجم که به‌تنهایی اقدام کرده، با خودروی بمب‌گذاری‌شده به قطار حامل نیروهای نظامی در مسیر خط راه‌آهن برخورد کرده است.

پلیس اعلام کرد: این انفجار زمانی رخ داده که قطار در حال حرکت به سمت منطقه نظامی شهر بوده است.

در این حادثه دست‌کم 23 نفر جان خود را از دست داده و 70 نفر زخمی شده‌اند. همچنین تعدادی از خانه‌ها و خودروهای نزدیک محل انفجار آسیب دیده‌اند.

پس از انفجار، صدای تیراندازی در منطقه شنیده شده و در بیمارستان‌های دولتی کویته وضعیت اضطراری اعلام شده است.

مقامات راه‌آهن پاکستان اعلام کردند قطار «جعفر اکسپرس» که عازم پیشاور بود، به دلایل امنیتی در ایستگاه راه‌آهن کویته متوقف شده است.

تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

در گزارش‌ها همچنین آمده است که مسئولیت این حمله را گروه «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» (BLA) که خواستار جدایی این ایالت از پاکستان است، بر عهده گرفته است.