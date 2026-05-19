انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در دمشق؛ یک نظامی سوری کشته شد در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی ساختمان مدیریت تسلیحات وابسته به وزارت دفاع سوریه در دمشق، یک نظامی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

دمشق/ خبرگزاری آنادولو

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از نهاد رسانه و ارتباطات وزارت دفاع این کشور اعلام کرد: نیروهای امنیتی سوریه در منطقه باب شرقی دمشق، یک بسته انفجاری آماده انفجار را در نزدیکی یکی از ساختمان‌های وابسته به وزارت دفاع شناسایی کردند.

براساس این گزارش، نیروها بلافاصله برای خنثی‌سازی این بسته اقدام کردند، اما همزمان یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در همان منطقه منفجر شد.

در این انفجار یک نظامی سوری جان باخت و چند نظامی دیگر نیز زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی است شماری از خودروهای اطراف نیز در اثر موج انفجار آسیب دیده‌اند.