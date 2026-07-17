Behlül Çetinkaya
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
لندن/خبرگزاری آنادولو
اندرو (اندی) برنهام رسما بهعنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و در نخستین سخنرانی خود وعده داد در جهت منافع طبقه کارگر و ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی تلاش کند.
پس از استعفای کییر استارمر از رهبری حزب، نتیجه رقابت جانشینی در کنفرانس حزب کارگر در لندن اعلام شد. شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس گفت که برنهام تنها نامزدی بود که شرایط لازم را احراز کرده است.
برنهام با تشکر از استارمر، حزب کارگر را نماینده مناطق و اقشار فراموششده کشور توصیف کرد و گفت که سیاستمداران نسل او در مقابله با الگوی اقتصادی و فرهنگ سیاسیای که به سود مردم عادی نبوده، ناکام ماندهاند.
او با انتقاد از نئولیبرالیسم، وعده داد وحدت درون حزب را حفظ کند، به اختلافات داخلی پایان دهد، فضای سیاسی تازهای ایجاد کند، جهتگیری حزب را تغییر دهد، رهبر همه کشور باشد و قدرت سیاسی را از مرکز به مناطق مختلف منتقل کند.
انتظار میرود پس از ماموریت رسمی پادشاه چارلز سوم برای تشکیل دولت، برنهام اوایل هفته آینده مسئولیت نخستوزیری را بر عهده بگیرد.