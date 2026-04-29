انحلال پارلمان کوزوو و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی

29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
پریشتینا/خبرگزاری آنادولو
پارلمان کوزوو در پی ناتوانی نمایندگان در انتخاب رئیسجمهور جدید در مهلت تعیینشده توسط دادگاه قانون اساسی، بهطور رسمی منحل شد. با بنبست سیاسی ایجاد شده، این کشور اکنون موظف است ظرف 45 روز آینده انتخابات زودهنگام پارلمانی را برگزار نماید.
نمایندگان پارلمان طی روز گذشته چندین بار برای انتخاب جانشین رئیسجمهور تشکیل جلسه دادند، اما به دلیل تحریم جلسات از سوی احزاب اپوزیسیون، حد نصاب لازم برای برگزاری دور نخست رأیگیری که نیازمند حضور دو سوم نمایندگان است، تأمین نشد. در نهایت، نشست پایانی در ساعت 00:00 بدون دستیابی به نتیجه به پایان رسید.
آلبولنا هاکسیو، رئیس مجلس کوزوو در پایان این جلسه اظهار داشت که بر اساس تصمیم دادگاه قانون اساسی، این دوره قانونگذاری به پایان رسیده و انتخابات در چارچوب زمانی قانونی اعلام خواهد شد. آلبین کورتی، نخستوزیر کوزوو نیز با انتقاد شدید از عملکرد مخالفان گفت که کشور برای عبور از این وضعیت به «اپوزیسیونی تازه» نیاز دارد.
پیش از این، ویوسا عثمانی در 6 مارس اقدام به انحلال پارلمان کرده بود، اما دادگاه قانون اساسی با لغو آن، فرصتی 34 روزه به نمایندگان داده بود که با پایان این مهلت، انحلال پارلمان قطعی شد. حزب دموکراتیک کوزوو (PDK) به عنوان اصلیترین جریان اپوزیسیون، ناکامی در انتخاب رئیسجمهور را پیروزی قانون اساسی در برابر روندهای تحمیلی خوانده است.