انتقاد تند عضو دموکرات کنگره آمریکا از نادیده گرفتن موضوع غزه در گزارش شکست انتخاباتی

Damla Delialioğlu
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
کمیته ملی دموکراتها در آمریکا اخیراً یک گزارش ارزیابی داخلی 192 صفحهای را درباره دلایل شکست حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری 2024 منتشر کرد.
در این گزارش که قرار بود به تحلیل دقیق عوامل باخت پرداخته شود، هیچ اشارهای به جنگ غزه یا بحران فلسطین نشده است که این مسئله با واکنش تند «رو خانا»، عضو دموکرات کنگره مواجه شد.
خانا با انتشار یک پیام ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس، نادیده گرفتن کامل موضوع غزه در این گزارش را غیرقابلپذیرش دانست و تصریح کرد: «اینکه در 192 صفحه گزارش حتی یک کلمه درباره غزه گفته نشده، جای تعجب دارد. یکی از دلایل اصلی شکست ما، حمایتهای بیپایان از اسرائیل و بنیامین نتانیاهو در حالی بود که آنها در غزه مرتکب نسلکشی میشدند. حزب ما باید حقوق بشر را بالاتر از هر چیز دیگری قرار دهد.»
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در راهبردهای انتخاباتی، خاطرنشان کرد که اگر حزب دموکرات قصد دارد در انتخابات 2028 به پیروزی برسد، باید با «حقایق تلخ» روبرو شده و از سیاستهای گذشته خود در قبال فلسطین و خاورمیانه درس بگیرد.