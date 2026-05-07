انتظار ترامپ برای «پیشرفت دیپلماتیک» با ایران پیش از سفر به چین

Ahmet Furkan Mercan
07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس به نقل از مقامهای مطلع، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، انتظار دارد تا پایان سفر رسمی هفته آینده خود به چین (14-15 مه 2026)، پیشرفتهای دیپلماتیک ملموسی در مسیر توافق نهایی با ایران حاصل شود.
طبق این گزارش، واشینگتن منتظر پاسخ تهران به پیشنهاد یک «یادداشت تفاهم تکصفحهای» است که شامل 14 بند برای توقف درگیریها و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات هستهای تفصیلی است. ترامپ از ایران انتظار دارد ظرف 24 تا 48 ساعت به این پیشنهاد پاسخ دهد.
یک مقام آمریکایی با اشاره به نزدیکی مواضع اعلام کرد: «ما برای رسیدن به توافق خیلی دور نیستیم، اما هنوز توافقی وجود ندارد.»
کاخ سفید امیدوار است پیش از دیدار ترامپ با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در پکن، این چارچوب صلح نهایی شود؛ در غیر این صورت، گزارشها حاکی از احتمال صدور دستور حملات نظامی جدید و شدیدتر علیه ایران است.
ترامپ در گفتوگو با شبکههای پیبیاس و فاکسنیوز با ابراز خوشبینی محتاطانه، روند دستیابی به توافق را ممکن است ظرف «یک هفته» نهایی بداند، هرچند برخی مقامات آمریکایی به دلیل اختلافات عمیق بر سر غنیسازی و بازرسیها، نسبت به دستیابی به نتیجه تا پیش از سفر چین ابراز تردید کردهاند.