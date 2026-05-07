انتشار یادداشت منتسب به جفری اپستین؛ «خداحافظی در زمان دلخواه یک موهبت است»

07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
نیویورک/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش شبکه خبری سیانان، یک قاضی فدرال آمریکا یادداشتی را که به عنوان «نامه احتمالی خودکشی» جفری اپستین توصیف میشود، در اختیار افکار عمومی قرار داد.
اپستین در این نوشته آورده است: «علیرغم ماهها تحقیق، چیزی پیدا نشد. از من چه میخواهید؟ گریه و زاری کنم؟ اینکه بتوانی زمان خداحافظیات را خودت انتخاب کنی، یک موهبت بزرگ است».
بر اساس گزارش روزنامه نیویورکتایمز، این یادداشت توسط «نیکلاس تارتالیونه»، همبندی اپستین، پس از اولین اقدام ناموفق او به خودکشی کشف شده بود.
این سند سالها در چارچوب پرونده کیفری تارتالیونه بهصورت محرمانه در دادگاه نگهداری میشد تا اینکه با درخواست وی برای رفع محرمانگی، عمومی شد.
با این حال، رسانههای آمریکایی تأکید کردهاند که هنوز اصالت قطعی انتساب این دستنوشته به اپستین تأیید نشده است.
جفری اپستین که متهم به سوءاستفاده جنسی از دهها دختر زیر سن قانونی و تشکیل یک شبکه بینالمللی فحشا بود، در 10 اوت 2019 در سلول خود در زندان متروپولیتن منهتن مرده پیدا شد. اگرچه نام چهرههای سرشناسی چون دونالد ترامپ، بیل کلینتون و چهرههای هالیوودی در اسناد پرونده او ذکر شده، اما افبیآی اعلام کرده است که هیچ مدرکی دال بر وجود یک «فهرست رسمی از مشتریان مشهور» به دست نیامده و علت مرگ وی طبق تحقیقات رسمی، خودکشی اعلام شده است.