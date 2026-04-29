29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو تائید کرد که این وزارتخانه در حال آمادهسازی برای انتشار تعداد محدودی گذرنامه با طراحی منحصربهفرد به مناسبت 250مین سالگرد تاسیس این کشور در ماه ژوئیه است.
وی با بیان اینکه این گذرنامهها ضمن حفظ تمامی استانداردهای امنیتی، دارای طراحیهای هنری ویژه خواهند بود، تصریح کرد که تصویر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در صفحات داخلی این مدارک درج خواهد شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این طرح شامل چاپ حدود 25000 نسخه گذرنامه است که تصویر ترامپ در جلد داخلی آن قرار میگیرد.
