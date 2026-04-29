انتشار گذرنامه‌های ویژه با تصویر ترامپ به مناسبت 250 سالگی آمریکا وزارت امور خارجه آمریکا از صدور تعداد محدودی گذرنامه با طراحی ویژه حاوی تصویر دونالد ترامپ برای گرامیداشت سالگرد استقلال این کشور خبر داد.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو تائید کرد که این وزارتخانه در حال آماده‌سازی برای انتشار تعداد محدودی گذرنامه با طراحی منحصربه‌فرد به مناسبت 250مین سالگرد تاسیس این کشور در ماه ژوئیه است.

وی با بیان اینکه این گذرنامه‌ها ضمن حفظ تمامی استانداردهای امنیتی، دارای طراحی‌های هنری ویژه خواهند بود، تصریح کرد که تصویر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در صفحات داخلی این مدارک درج خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این طرح شامل چاپ حدود 25000 نسخه گذرنامه است که تصویر ترامپ در جلد داخلی آن قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که این اقدام با هدف گرامیداشت سالگرد 250 سالگی آمریکا در ماه ژوئیه انجام می‌شود.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای، این گذرنامه‌های ویژه در تیراژ محدود صادر شده و بخشی از برنامه‌های یادبود ملی به شمار می‌رود.

