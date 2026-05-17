انتشار ویدئوی تعقیب و هدف قرار دادن 2 کودک فلسطینی توسط سرباز اسرائیلی

یک سرباز اسرائیلی ویدئویی از تعقیب و حمله پهپادی به 2 کودک فلسطینی در غزه را منتشر کرد.

غزه/ خبرگزاری آنادولو

یک نظامی اسرائیلی تصاویری از تعقیب و هدف قرار دادن 2 کودک فلسطینی در نوار غزه با استفاده از پهپاد کوچک «کوادکوپتر» را منتشر کرد.

بر اساس ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، 2 کودک فلسطینی در میان ویرانه‌های غزه در حال حرکت بودند که توسط پهپاد ارتش اسرائیل تحت تعقیب قرار گرفتند.

در ادامه، این کودکان هدف حمله قرار گرفتند اما تصاویر نشان می‌دهد آنان پس از حمله اولیه تلاش می‌کنند از محل فرار کنند.

طبق این ویدئو، تعقیب کودکان پس از نخستین حمله نیز ادامه داشته است.

هنوز اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت این 2 کودک منتشر نشده و زمان دقیق ضبط این تصاویر نیز مشخص نیست.

براساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، حملات اسرائیل به کشته شدن 870 نفر و زخمی شدن 2543 نفر منجر شده و پیکر 771 نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

همچنین شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 757 نفر و تعداد زخمی‌ها به 172 هزار و 645 نفر رسیده است.