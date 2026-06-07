مردم پرو امروز در حالی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شرکت می‌کنند که این انتخابات در سایه رقابت راهبردی آمریکا و چین، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری پرو در سایه رقابت راهبردی آمریکا و چین مردم پرو امروز در حالی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شرکت می‌کنند که این انتخابات در سایه رقابت راهبردی آمریکا و چین، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو

مردم پرو امروز در حالی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شرکت می‌کنند که گفته می‌شود این انتخابات در سایه رقابت راهبردی آمریکا و چین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این انتخابات که رئیس‌جمهور دوره 2031-2026 را مشخص خواهد کرد، کیکو فوجیموری، نامزد راست‌گرای حزب «نیروی مردمی» که در دور نخست انتخابات 12 آوریل بیشترین آرا را کسب کرده بود، با روبرتو سانچز، نامزد چپ‌گرای ائتلاف «برای پرو» که در جایگاه دوم قرار گرفت، رقابت می‌کند.

فوجیموری، دختر آلبرتو فوجیموری، برای چهارمین بار پیاپی نامزد ریاست‌جمهوری شده است؛ در مقابل، سانچز که پیش از انتخابات شانس چندانی برای پیروزی نداشت، امیدوار است به قدرت برسد.

پرو که در رقابت راهبردی میان آمریکا و چین جایگاهی مهم در آمریکای جنوبی دارد، طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری چین در منطقه تبدیل شده است.

چین علاوه بر اینکه بزرگ‌ترین شریک تجاری پرو به شمار می‌رود، با راه‌اندازی بندر عظیم چانکای نفوذ اقتصادی و لجستیکی خود را در منطقه‌ای که برخی کارشناسان آن را «حیاط خلوت آمریکا» می‌نامند، افزایش داده است.

از این رو، انتخابات امروز نه‌تنها برای تعیین جهت‌گیری سیاسی آینده پرو، بلکه در چارچوب رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا و چین در آمریکای جنوبی نیز اهمیت زیادی دارد.

پرو همچنین به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ مس جهان و دارنده ذخایر مهم لیتیوم و طلا، از جایگاه ویژه‌ای در روند گذار به انرژی‌های پاک و صنایع پیشرفته برخوردار است.

در سال‌های اخیر، دولت دونالد ترامپ روابط نزدیک‌تری با دولت‌های راست‌گرا و میانه‌راست آمریکای لاتین برقرار کرده و در مقابل، با برخی دولت‌های چپ‌گرا اختلاف‌نظرهایی داشته است.

بر اساس تحلیل‌های رسانه‌های محلی، نتیجه انتخابات پرو برای منافع سیاسی و اقتصادی واشنگتن در منطقه اهمیت بالایی دارد و برخی ناظران معتقدند رویکرد سیاست خارجی فوجیموری به آمریکا نزدیک‌تر است.

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که رقابت میان دو نامزد بسیار نزدیک بوده و نتیجه نهایی می‌تواند با اختلاف اندکی تعیین شود.