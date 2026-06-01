01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
بر اساس نتایج غیررسمی منتشرشده از سوی اداره ملی ثبت احوال و امور مدنی کلمبیا (Registraduria Nacional del Estado Civil)، با شمارش 96 درصد آرا، هیچیک از نامزدها موفق به کسب بیش از 50 درصد آرا نشدند.
آبلاردو د لا اسپریا، نامزد راست افراطی از حزب «مدافعان میهن» (Defensores de la Patria)، با کسب 43.62 درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت.
ایوان سپدا، نامزد چپگرای ائتلاف حاکم «پیمان تاریخی» (Pacto Historico)، نیز با 41.13 درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت.
پالوما والنسیا، نامزد حزب «مرکز دموکراتیک» (Centro Democratico) به رهبری آلوارو اوریبه، رئیسجمهور پیشین کلمبیا، با 6.86 درصد آرا سوم شد.
پس از وی، سرخیو فاخاردو، استاندار پیشین آنتیوکیا، با 4.20 درصد و رائول سانتیاگو بوترو، نامزد جنبش «براندازی نظام»، با 0.95 درصد آرا قرار گرفتند.
با توجه به اینکه هیچیک از نامزدها موفق به کسب بیش از نیمی از آرای ماخوذه نشدند، آبلاردو د لا اسپریا و ایوان سپدا به عنوان دو نامزد پیشتاز، در دور دوم انتخابات که 21 ژوئن برگزار خواهد شد، برای تصدی ریاستجمهوری کلمبیا رقابت خواهند کرد.