امیدواری ترامپ به تقویت بی‌سابقه روابط واشینگتن و پکن رئیس‌جمهور آمریکا با تمجید از دستاوردهای دولتش، بر لزوم ایجاد روابطی قدرتمندتر از گذشته با چین تأکید کرد.

واشنگتن/ هاکان چپور/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در ادامه سفر خود در پکن به سر می‌برد، با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود اعلام کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، او را به دلیل «موفقیت‌هایش» تحسین کرده است.



ترامپ در این پیام نوشت: «امیدوارم روابط ما با چین قدرتمندتر و بهتر از هر زمان دیگری باشد.»

ترامپ با حمله به جو بایدن، مدعی شد که رئیس‌جمهور چین در توصیف دوران بایدن به عنوان «دوران افول آمریکا» حق داشته است.



وی ادعا کرد که در زمان ریاست‌جمهوری او، آمریکا در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جهش‌های بزرگی داشته و به «محبوب‌ترین کشور جهان» تبدیل شده است.



رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به مداخلات نظامی، مدعی «پیروزی‌های نظامی» در ونزوئلا و ایران شد و تهدید کرد که به تضعیف نظامی ایران ادامه خواهد داد.