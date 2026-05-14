امضای 13 توافقنامه همکاری بین ترکیه و قزاقستان

سیزده توافقنامه همکاری بین ترکیه و قزاقستان با حضور روسای جمهور دو کشور در آستانه امضا شد.

آستانه / خبرگزاری آنادولو

سیزده توافقنامه همکاری بین ترکیه و قزاقستان با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان امضا شد.

پس از دیدار دوجانبه رئیس‌جمهور اردوغان با توکایف در کاخ استقلال آستانه و شرکت در ششمین نشست شورای عالی همکاری استراتژیک ترکیه و قزاقستان، مراسم امضای توافقنامه‌های مختلف بین دو کشور برگزار شد.

در این راستا، «اعلامیه دوستی و مشارکت ابدی بین جمهوری ترکیه و جمهوری قزاقستان» توسط رئیس‌جمهور اردوغان و توکایف امضا شد.