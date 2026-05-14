امضای 13 توافقنامه همکاری بین ترکیه و قزاقستان

Özcan Yıldırım
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آستانه / خبرگزاری آنادولو
سیزده توافقنامه همکاری بین ترکیه و قزاقستان با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان امضا شد.
پس از دیدار دوجانبه رئیسجمهور اردوغان با توکایف در کاخ استقلال آستانه و شرکت در ششمین نشست شورای عالی همکاری استراتژیک ترکیه و قزاقستان، مراسم امضای توافقنامههای مختلف بین دو کشور برگزار شد.
در این راستا، «اعلامیه دوستی و مشارکت ابدی بین جمهوری ترکیه و جمهوری قزاقستان» توسط رئیسجمهور اردوغان و توکایف امضا شد.