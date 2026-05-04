تفاهم‌نامه‌ای در مورد بازسازی مشترک پل «آنی» در حضور جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان امضا شد.

امضای یادداشت تفاهم بازسازی مشترک پل «آنی» توسط ترکیه و ارمنستان تفاهم‌نامه‌ای در مورد بازسازی مشترک پل «آنی» در حضور جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان امضا شد.

ایروان / خبرگزاری آنادولو

جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرد که در دیدارش با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، یادداشت تفاهمی در مورد بازسازی مشترک پل «آنی» امضا شد.

ییلماز در چارچوب هشتمین اجلاس جامعه سیاسی اروپا، در ایروان، پایتخت ارمنستان، با نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشور، دیدار کرد.

در این دیدار، یادداشت تفاهمی توسط سردار کیلیچ، نماینده ویژه ترکیه در روند عادی سازی روابط بین ارمنستان و ترکیه، در مورد مرمت پل آنی واقع در مرز بین دو کشور، امضا شد.

ییلماز در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی در مورد این دیدار نوشت: در دیدار با آقای پاشینیان، روابط دوجانبه خود را به طور جامع ارزیابی کردیم. همچنین فرصتی برای بحث در مورد گام‌هایی برای تقویت حمل و نقل، گمرک، انرژی و زیرساخت‌ها و ارتباطات دیجیتال داشتیم.

او افزود: همچنین خوشحالیم که گام‌های سازنده متقابل برداشته شده در روند عادی‌سازی، پیشرفت ملموسی را به همراه دارد.

