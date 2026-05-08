امضای قراردادهای فروش 8 میلیارد دلاری در نمایشگاه صنایع دفاعی و هوا و فضای ترکیه

Tolga Yanık
08 مه 2026•بهروزرسانی: 08 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شرکتهای ترکیهای طی سه روز نخست نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی و هوا و فضای «SAHA 2026»، حدود هشت میلیارد دلار قرارداد صادراتی امضا کردند.
هالوک بایراکتار، رئیس هیئت مدیره این نمایشگاه با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: در «SAHA 2026» بهعنوان یک کشور به رکوردی تاریخی دست یافتیم. شرکتهای ما در سه روز نخست نمایشگاه حدود هشت میلیارد دلار قرارداد صادراتی امضا کردند.
وی همچنین از تمامی شرکتهای عضو این مجموعه به دلیل این موفقیت تقدیر کرد.
نمایشگاه «SAHA 2026» پس از برگزاری برنامههای روز پایانی، فردا به کار خود پایان خواهد داد. این نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار میشود و بزرگترین رویداد صنایع دفاعی و هوافضا در ترکیه و اروپا به شمار میرود.