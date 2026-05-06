امضای دو قرارداد میان آسلسان و اندونزی در نمایشگاه صنایع دفاعی و هوافضای استانبول

Tolga Yanık
06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
در جریان نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی و هوافضای استانبول «SAHA 2026»، دو قرارداد همکاری و فروش میان شرکت «آسلسان» ترکیه و اندونزی به امضا رسید.
بر اساس این قراردادها، فناوریهای آسلسان در نیروهای مسلح اندونزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یکی از قراردادها مربوط به تامین محمولههای کاربردی برای شناورهای بدون سرنشین دریایی جهت استفاده در نیروی دریایی اندونزی است و قرارداد دیگر به توسعه سامانههای ارتباطی ماموریتمحور برای نیروهای مسلح این کشور اختصاص دارد.
این توافقها در مراسمی با حضور احمد آکیول، مدیرعامل آسلسان به امضای طرفین رسید. با اجرای این قراردادها، سامانههای بومی و پیشرفته آسلسان در اختیار نیروهای مسلح اندونزی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی و هوافضای استانبول «SAHA 2026» در مرکز نمایشگاهی استانبول درحال برگزاری است و خبرگزاری آنادولو نیز بهعنوان شریک ارتباطی جهانی در آن حضور دارد.