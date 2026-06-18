رئیس‌‌جمهور تاجیکستان با ارسال پیامی به رئیس‌‌جمهور ایران، دستیابی به توافق صلح با آمریکا را تبریک گفت.

امامعلی رحمان دستیابی به توافق صلح با آمریکا را به پزشکیان تبریک گفت رئیس‌‌جمهور تاجیکستان با ارسال پیامی به رئیس‌‌جمهور ایران، دستیابی به توافق صلح با آمریکا را تبریک گفت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

امامعلی رحمان، رئیس‌‌جمهور تاجیکستان امروز پنجشنبه، 18 ژوئن با ارسال پیامی به مسعود پزشکیان، رئیس‌‌جمهور ایران دستیابی به توافق صلح میان ایران و ایالات متحده آمریکا را تبریک گفت.



بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»⁠، رحمان در پیام خود این توافق را رویدادی مهم توصیف کرده و آن را حاصل تلاش‌های فراوان و اراده ملت ایران دانسته است.

رئیس‌جمهور تاجیکستان با تأکید بر اهمیت این توافق برای تأمین صلح پایدار در خاورمیانه، تقویت امنیت بین‌المللی و فراهم‌سازی زمینه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، اعلام کرد که کشورش به‌عنوان حامی حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی، از این تحول استقبال می‌کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه و همکاری‌های سودمند میان تاجیکستان و ایران بیش از پیش گسترش یابد و برای رئیس‌جمهور و ملت ایران آرزوی صلح، امنیت و پیشرفت کرد.