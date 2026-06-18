امامعلی رحمان دستیابی به توافق صلح با آمریکا را به پزشکیان تبریک گفت

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18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان امروز پنجشنبه، 18 ژوئن با ارسال پیامی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران دستیابی به توافق صلح میان ایران و ایالات متحده آمریکا را تبریک گفت.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»، رحمان در پیام خود این توافق را رویدادی مهم توصیف کرده و آن را حاصل تلاشهای فراوان و اراده ملت ایران دانسته است.
رئیسجمهور تاجیکستان با تأکید بر اهمیت این توافق برای تأمین صلح پایدار در خاورمیانه، تقویت امنیت بینالمللی و فراهمسازی زمینههای توسعه اقتصادی و اجتماعی، اعلام کرد که کشورش بهعنوان حامی حلوفصل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی، از این تحول استقبال میکند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه و همکاریهای سودمند میان تاجیکستان و ایران بیش از پیش گسترش یابد و برای رئیسجمهور و ملت ایران آرزوی صلح، امنیت و پیشرفت کرد.