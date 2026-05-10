امارات: 2 پهپاد پرتاب شده از ایران رهگیری و منهدم شد

10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور 2 پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری و منهدم کردهاند.
در بیانیه کتبی وزارت دفاع امارات آمده است که این 2 پهپاد توسط سامانههای دفاع هوایی رهگیری و خنثی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، از زمان آغاز حملات ایران تاکنون، سامانههای پدافندی امارات موفق به رهگیری 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2 هزار و 265 پهپاد شدهاند.
در ادامه این بیانیه تاکید شد که در ساعات اخیر هیچ کشته یا زخمی گزارش نشده است.
وزارت دفاع امارات همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت ملی در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و تمامی اقدامات لازم برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات کشور با قاطعیت ادامه خواهد یافت.