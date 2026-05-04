امارات: یک نفتکش شرکت ادنوک در تنگه هرمز هدف دو پهپاد ایرانی قرار گرفت

04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد که یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) هنگام عبور از تنگه هرمز توسط دو پهپاد ایرانی مورد اصابت قرار گرفته است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه در این حمله به کسی آسیب نرسیده، حمله مذکور به شدت محکوم شده است.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این حمله را نقض آشکار قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر آزادی ناوبری تأکید دارد و هدف قرار دادن کشتیهای تجاری یا اخلال در مسیرهای دریایی بینالمللی را رد میکند، دانسته است.
در این بیانیه تأکید شده است که هدف قرار دادن کشتیهای تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای فشار یا باجگیری اقتصادی، "دزدی دریایی" است.