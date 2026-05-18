امارات حمله پهپادی از حریم هوایی عراق به عربستان را محکوم کرد

18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای، حمله پهپادی به عربستان سعودی از حریم هوایی عراق را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: 3 پهپاد پس از ورود به حریم هوایی عربستان توسط سامانههای دفاعی این کشور منهدم شدند.
امارات این اقدام را نقض حاکمیت عربستان سعودی دانست و بر همبستگی کامل ابوظبی با ریاض در مقابله با تهدیدات امنیتی تاکید کرد.
پیشتر وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده بود 3 پهپاد که از حریم هوایی عراق وارد عربستان شده بودند، رهگیری و منهدم شدند.