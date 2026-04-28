امارات از عضویت در اوپک و اوپک پلاس خارج می‌شود امارات متحده عربی از اول ماه مه از عضویت در اوپک و اوپک پلاس خارج خواهد شد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​امارات متحده عربی تصمیم خود را برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و اوپک پلاس از اول ماه مه اعلام کرد.

در بیانیه‌ای از وزارت انرژی و زیرساخت امارات آمده است که این تصمیم در راستای چشم‌انداز استراتژیک و اقتصادی بلندمدت این کشور و تغییر در وضعیت انرژی آن گرفته شده است و تسریع سرمایه‌گذاری در تولید انرژی داخلی عامل کلیدی آن است.

در این بیانیه تاکید شد که امارات متحده عربی پس از خروج از اوپک، به تدریج و متناسب با تقاضا و شرایط بازار، به عرضه تدریجی و متناسب تولید اضافی به بازار ادامه خواهد داد.

در این بیانیه تأکید شده است که این تصمیم، تعهد امارات متحده عربی به ثبات بازار جهانی و رویکرد همکاری آن بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه برعکس، ظرفیت این کشور را برای پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای متغیر بازار تقویت می‌کند.