05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
قاهره/ خبرگزاری آنادولو
عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر اعلام کرد که دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه مستلزم حل عادلانه مسئله فلسطین، پایان اشغال و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی است.
السیسی در مراسم افتتاح فرماندهی راهبردی دولت در پایتخت اداری جدید مصر با اشاره به اینکه کشورش نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد، گفت عادیسازی روابط میان اسرائیل و ملتهای منطقه تنها با برقراری صلحی که حقوق فلسطینیان را تضمین کند، امکانپذیر است.
وی همچنین بر حمایت از توافق آتشبس در نوار غزه و توافق با هدف پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران تأکید کرد و خواستار جلوگیری از هرگونه تلاش برای ناکام گذاشتن یا مانعتراشی در اجرای این توافقها شد.
رئیسجمهور مصر در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای اقتصادی این کشور اشاره کرد و کاهش درآمدهای کانال سوئز، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و پیامدهای درگیریهای منطقهای را از عوامل فشار بر اقتصاد مصر برشمرد.