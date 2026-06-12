الاخبار: لبنان نیز بخشی از توافق احتمالی ایران و آمریکا خواهد بود روزنامه نزدیک به حزب الله لبنان طی خبری اعلام کرد که این کشور نیز بخشی از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا خواهد بود.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

روزنامه «الاخبار» لبنان که به نزدیکی به حزب‌الله شناخته می‌شود، طی خبری مدعی شد که توافق مورد انتظار میان آمریکا و ایران، لبنان را نیز شامل خواهد شد.

بر اساس گزارش این روزنامه، توافق یادشده تنها شامل خلیج و تنگه هرمز نخواهد بود، بلکه اقداماتی برای پایان دادن به وضعیت جنگی در سراسر منطقه، از جمله لبنان، را نیز در بر می‌گیرد. در این گزارش ادعا شده که آمریکا نه صرفا با آتش‌بس، بلکه با روند پایان دادن به وضعیت جنگی موافقت کرده است.

همچنین در این گزارش تصریح شده که ایران از آمریکا "پاسخی نهایی" مبنی بر مبنی بر اینکه لبنان نیز در چارچوب این توافق قرار گرفته را دریافت کرده است.

به نوشته این روزنامه، ترامپ درباره پرونده لبنان سه بار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگو کرده است. همچنین گفته شده که این توافق نه‌تنها آتش‌بس، بلکه توقف همه حملات، تدوین جدول زمانی برای خروج سریع اسرائیل از لبنان، پایان دادن به فعالیت‌های تخریبی و آزادی اسرا را نیز شامل می‌شود.