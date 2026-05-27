اقامه نماز عید قربان در پایتخت سوئد

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
استهکلم/ خبرگزاری آنادولو
مسلمانان شهر استکهلم، پایتخت سوئد از ساعات اولیه صبح برای اقامه نماز عید قربان به نزدیکترین مساجد رفتند. با وجود این، بسیاری از مسلمانان بهدلیل ازدحام جمعیت به سختی توانستند جا پیدا کنند و نماز عید را در صفوف فشرده اقامه کردند.
در مسجد جامع فیتیا وابسته به سازمان امور دینی ترکیه در استکهلم، مراسم تبریک عید با حضور نزدیک به دو هزار مسلمان برگزار شد. پروفسور بولنت بالاوغلو، مشاور پیشین امور دینی بنیاد امور دینی سوئد در استکهلم، پیش از نماز در سخنرانی خود خواستار کنار گذاشتن کدورتها و بخشش متقابل بهویژه در ایام عید شد. او همچنین با تأکید بر اهمیت عبادت قربانی، عید همه مسلمانان را تبریک گفت.
کریم بیرینجی، مشاور امور دینی بنیاد امور دینی سوئد در استکهلم نیز در خطبه نماز، پیامهایی درباره صلح، برادری و همبستگی در جهان اسلام داد. پس از نماز، نمازگزاران، عید را به یکدیگر تبریک گفتند.