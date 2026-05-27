اقامه نماز عید قربان در سراسر سوریه؛ احمد الشرع نماز عید را در حلب خواند نماز عید قربان در سراسر سوریه با حضور گسترده مردم در مساجد و فضاهای باز برگزار شد و احمد الشرع، نماز عید را در مسجدی در حلب اقامه کرد.

حلب/ خبرگزاری آنادولو

نماز عید قربان در سراسر سوریه با حضور گسترده مردم در مساجد و فضاهای باز برگزار شد. احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه نماز عید را همراه با مردم در مسجد عبدالله بن عباس شهر حلب اقامه کرد.

این نخستین بار از زمان آغاز به کار احمد الشرع بود که وی نماز عید را خارج از دمشق به جای آورد.

مردم سوریه از ساعات اولیه صبح در مساجد و میدان‌های عمومی گرد هم آمدند و عید قربان را جشن گرفتند.

در خطبه‌های نماز عید، بر وحدت و همبستگی و پس از سال‌ها بحران و دشواری، بر آغاز مرحله‌ای جدید بر پایه همدلی و همکاری میان مردم سوریه تأکید شد. پس از نماز نیز شهروندان سوری با حضور در آرامستان‌ها، بر مزار نزدیکان خود دعا خواندند.